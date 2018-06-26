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Представлен официальный мяч плей-офф
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Представлен официальный мяч плей-офф чемпионата мира по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания Adidas и Международная федерация футбола (ФИФА) представили официальный мяч плей-офф чемпионата мира в России, который получил название Telstar Mechta. Об этом сообщает пресс— служба ФИФА.
Мяч плей-офф по своему дизайну напоминает Telstar 18, которым команды играют на групповом этапе турнира. Telstar Mechta будет отличаться от своего предшественника цветовым оформлением — полоски на белой основе мяча будут выполнены в красном, черном, сером и оранжевом цветах. ФИФА отмечает, что дизайн мяча плей-офф "вдохновлен цветовой гаммой страны — хозяйки турнира, а также растущим напряжением раунда плей— офф". Название Mechta ("Мечта") было выбрано не случайно, как говорится в релизе ФИФА, это наименование олицетворяет дополнительную мотивацию и приближение к желаемой цели во время игр плей-офф.
Разработчики сделали новый каркас для Telstar Mechta, который вобрал в себя лучшее от официального мяча чемпионата мира 2014 года в Бразилии, а также определенные новшества, улучшающие его характеристики. Отмечается, что мяч прошел ряд тестов с участием лучших футболистов мира. Кроме того, Telstar Mechta, как и Telstar 18, оснащен встроенным чипом NFC, который позволяет взаимодействовать с мячом при помощи смартфона, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту. Благодаря данной технологии пользователи смогут участвовать в конкурсах в рамках чемпионата мира — 2018.
"Компания Adidas и ФИФА уже долгое время успешно сотрудничают в сфере разработки официальных мячей чемпионатов мира, — сказал директор департамента ФИФА по маркетинговым сервисам Жан-Франсуа Пати. — В этом году Adidas создал очередной шедевр — мяч Telstar Mechta, ставший воплощением инноваций и технического совершенства, которые позволяют вывести игру на новый уровень".
"Если взглянуть на историю создания официальных мячей чемпионата мира, то Telstar 18 — это большой шаг вперед в техническом плане, — отметил вице-президент отдела разработки продукции Adidas Дин Локс. — Мяч Telstar Mechta унаследовал их инновационную конструкцию, но мы переосмыслили ее и создали мяч, который идеально подходит для матчей плей-офф, где страсти накаляются до предела".
Игры плей-офф чемпионата мира начнутся 30 июня. Турнир завершится 15 июля.
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