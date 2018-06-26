«Мы вовремя получили пощёчину»: футболисты сборной России прокомментировали первое поражение на ЧМ-2018

Сборная России покинули «Самара Арену» первыми. Спустя 30 минут после финального свистка футболисты и главный тренер команды Станислав Черчесов вышли к своему автобусу.

Кроме того, сборную посетили допинг-офицеры Международной федерации футбола (ФИФА). Роман Зобнин Илья Кутепов присоединились к коллективу лишь спустя два часа после официального окончания поединка, и их партнёры по команде смогли обсудить с журналистами исход заключительной встречи группового раунда.

«Первый гол привезли себе сами»

Первым к журналистам вышел нападающий сборной России Артём Дзюба.

— После матча вся команда подошла к трибунам. Вы извинялись за проигранный матч?

— Прежде всего мы благодарили их за поддержку! Они очень старались, гнали нас вперёд, это сложно оставить без внимания.

— Почему не получилось добиться необходимого результата и занять в группе первое место?

— Очень многое не сложилось. Первый гол сами себе привезли, второй получился нелепым, затем последовало удаление. Уже тогда было понятно, что исход игры практически предрешён. В целом, Уругвай помог нам лучше понять свои силы, сделать выводы и правильно подготовиться к следующему топ-сопернику.

— Какие эмоции после игры лично у вас?

— Скажем так, пощёчину мы получили вовремя. Да, мы хотели занять первое место, но встреча завершилась именно так, и пусть это станет для нас хорошим уроком. Дальше права на ошибку у нас не будет. Уругвай отлично действует при стандартах, надо было просто не допускать ошибок. Но между нами уговор — не ищем виноватых. Проигрываем вместе и выигрываем тоже вместе! После такого ещё больше хочется выйти на поле и дать бой.

— Уругвай — непроходимый соперник для сборной?

— Не сказал бы. Они высококлассная команда, но с ними можно бороться. От этого ещё обиднее. Возможно, в предыдущих играх нам слишком сильно везло, а сейчас удача отвернулась от нас. Единственный плюс, что играть в 1/8 финала будем в «Лужниках». В Самаре слишком жарко!

— Сильно ли сказалось отсутствие Александра Головина?

— Я искренне верю, что у нас любой футболист может безболезненно заменить другого. Да, он наш мотор и пропустил игру из-за необязательных карточек. Но, возможно, это и хорошо. Саша отдохнёт, наберётся сил и поможет нам в плей-офф.

«Если мы будем думать о том, что нам говорят обычные люди, можем закончить с футболом»

Дольше всех в смешанной зоне пробыл Денис Черышев. Полузащитник «Вильярреала» общался на двух языках — русском и испанском, и призвал команду не обращать внимание на критику.

— В каком состоянии сейчас Смольников, удаление которого во многом повлияло на исход поединка?

— Думаю, ему не стоит расстраиваться. У каждого футболиста случаются в карьере неудачные матчи. Сегодня ошибся он, завтра — допустит оплошность кто-то другой. Ничего страшного, игровой момент. Мы поддержали Игоря и советуем сделать то же самое всем остальным. Всё будет хорошо.

— Крупное поражение поставило сборную России на место. Вы разделяете эту точку зрения?

— Если мы будем думать о том, что нам говорят обычные люди, мы вообще можем с футболом закончить. Логичнее прислушиваться к словам наставника и извлекать правильные выводы из допущенных ошибок. Да, мы проиграли со счётом 0:3, но нужно двигаться дальше. В 1/8 финала нас ожидает тяжёлый соперник, но надо у него выигрывать.

— После такой оплеухи осталась уверенность в своих силах?

— Конечно.

— Внутри чаши стадиона «Самара» термометр показывал 37˚C. Ощущали духоту?

— Одинаково трудно было и нам, и уругвайцам. Разумеется, жара ощущалась, но выигрывать надо было без оглядки на это.

— Артём Дзюба сказал, что после такой погоды немного рад, что не придётся лететь в Сочи.

— Надеемся, что это к лучшему.

«На поле арбитр виделся чудаком»

Полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Александр Самедов высказал недовольство работой судейской бригады из Сенегала, рассказал, какие слова команде адресовал Черчесов, и признался, что неудовлетворён собственной игрой.

— В чем причины поражения?

— Допустили очень много ошибок в первые 20 минут, и уругвайцы нас за это наказали. Стандартные положения — сильная сторона, мы с ними не справились.

— Теперь сборную России ожидает матч 1/8 финала с Испанией. Какие уроки надо извлечь из поражения?

— Надо не допускать ошибок и готовиться к конкретному сопернику.

— Есть ощущение, что Саудовская Аравия и Египет значительно слабее Уругвая?

— Уругваю тоже можно противостоять. Но нельзя начинать встречи так, как это сделали мы.

— Теперь команду Оскара Табареса можно отнести к числу фаворитов мундиаля?

— Мне кажется, пока рано говорить о чём-то подобном.

— Погодные условия отразились на действиях коллектива?

— Могу сказать, что в Самаре было жарко, а в Петербурге — нет.

— Разгром психологически повлиял на команду?

— Конечно, неприятно уступать с таким счётом. Хотели вновь порадовать болельщиков, занять первое место, но не получилось. Что ж, нужно двигаться дальше.

— Вы трижды подавали штрафные, но каждый раз это получалось крайне неудачно.

— Согласен. Виноват, буду работать дальше. Не пошли свободные удары, такое бывает. Хотелось бы найти человека, который бы взял на себя эти функции. В конце это пробовал делать Смолов.

— У вас есть претензии к судейству?

— Как ни странно, есть. Некоторые решения показались очень странными. Может быть, с трибуны выглядело иначе, мне арбитр виделся чудаком. Все решения с улыбкой принимал. Ему апеллируешь, он продолжает улыбаться. Забавно.

— Вы и про удаление Смольникова?

— Возможно, одну из карточек можно было и не показывать.

— Арбитру стоило назначить пенальти в эпизоде с падением Дзюбы?

— Сложно сказать.

— Что сказал Черчесов команде в раздевалке?

— Указал на недочёты, которые мы допустили.