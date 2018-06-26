«Мы вовремя получили пощёчину»

Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу сделают выводы из ошибок, допущенных в заключительном матче группового этапа с Уругваем, заявил футболист Артём Дзюба. Нападающий также отметил, что осечка команды должна пойти на пользу всему коллективу. С форвардом согласились и его партнёры по команде. Кроме того, Денис Черышев выразил поддержку удалённому Игорю Смольникову, а Александр Самедов раскритиковал судейскую бригаду.
Сборная России покинули «Самара Арену» первыми. Спустя 30 минут после финального свистка футболисты и главный тренер команды Станислав Черчесов вышли к своему автобусу.
Кроме того, сборную посетили допинг-офицеры Международной федерации футбола (ФИФА). Роман Зобнин и Илья Кутепов присоединились к коллективу лишь спустя два часа после официального окончания поединка, и их партнёры по команде смогли обсудить с журналистами исход заключительной встречи группового раунда.
«Первый гол привезли себе сами»
Первым к журналистам вышел нападающий сборной России Артём Дзюба.
— После матча вся команда подошла к трибунам. Вы извинялись за проигранный матч?
— Прежде всего мы благодарили их за поддержку! Они очень старались, гнали нас вперёд, это сложно оставить без внимания.
— Почему не получилось добиться необходимого результата и занять в группе первое место?
— Очень многое не сложилось. Первый гол сами себе привезли, второй получился нелепым, затем последовало удаление. Уже тогда было понятно, что исход игры практически предрешён. В целом, Уругвай помог нам лучше понять свои силы, сделать выводы и правильно подготовиться к следующему топ-сопернику.
— Какие эмоции после игры лично у вас?
— Скажем так, пощёчину мы получили вовремя. Да, мы хотели занять первое место, но встреча завершилась именно так, и пусть это станет для нас хорошим уроком. Дальше права на ошибку у нас не будет. Уругвай отлично действует при стандартах, надо было просто не допускать ошибок. Но между нами уговор — не ищем виноватых. Проигрываем вместе и выигрываем тоже вместе! После такого ещё больше хочется выйти на поле и дать бой.
— Уругвай — непроходимый соперник для сборной?
— Не сказал бы. Они высококлассная команда, но с ними можно бороться. От этого ещё обиднее. Возможно, в предыдущих играх нам слишком сильно везло, а сейчас удача отвернулась от нас. Единственный плюс, что играть в 1/8 финала будем в «Лужниках». В Самаре слишком жарко!
— Сильно ли сказалось отсутствие Александра Головина?
— Я искренне верю, что у нас любой футболист может безболезненно заменить другого. Да, он наш мотор и пропустил игру из-за необязательных карточек. Но, возможно, это и хорошо. Саша отдохнёт, наберётся сил и поможет нам в плей-офф.
«Если мы будем думать о том, что нам говорят обычные люди, можем закончить с футболом»
Дольше всех в смешанной зоне пробыл Денис Черышев. Полузащитник «Вильярреала» общался на двух языках — русском и испанском, и призвал команду не обращать внимание на критику.
— В каком состоянии сейчас Смольников, удаление которого во многом повлияло на исход поединка?
— Думаю, ему не стоит расстраиваться. У каждого футболиста случаются в карьере неудачные матчи. Сегодня ошибся он, завтра — допустит оплошность кто-то другой. Ничего страшного, игровой момент. Мы поддержали Игоря и советуем сделать то же самое всем остальным. Всё будет хорошо.
— Крупное поражение поставило сборную России на место. Вы разделяете эту точку зрения?
— Если мы будем думать о том, что нам говорят обычные люди, мы вообще можем с футболом закончить. Логичнее прислушиваться к словам наставника и извлекать правильные выводы из допущенных ошибок. Да, мы проиграли со счётом 0:3, но нужно двигаться дальше. В 1/8 финала нас ожидает тяжёлый соперник, но надо у него выигрывать.
— После такой оплеухи осталась уверенность в своих силах?
— Конечно.
— Внутри чаши стадиона «Самара» термометр показывал 37˚C. Ощущали духоту?
— Одинаково трудно было и нам, и уругвайцам. Разумеется, жара ощущалась, но выигрывать надо было без оглядки на это.
— Артём Дзюба сказал, что после такой погоды немного рад, что не придётся лететь в Сочи.
— Надеемся, что это к лучшему.
«На поле арбитр виделся чудаком»
Полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Александр Самедов высказал недовольство работой судейской бригады из Сенегала, рассказал, какие слова команде адресовал Черчесов, и признался, что неудовлетворён собственной игрой.
— В чем причины поражения?
— Допустили очень много ошибок в первые 20 минут, и уругвайцы нас за это наказали. Стандартные положения — сильная сторона, мы с ними не справились.
— Теперь сборную России ожидает матч 1/8 финала с Испанией. Какие уроки надо извлечь из поражения?
— Надо не допускать ошибок и готовиться к конкретному сопернику.
— Есть ощущение, что Саудовская Аравия и Египет значительно слабее Уругвая?
— Уругваю тоже можно противостоять. Но нельзя начинать встречи так, как это сделали мы.
— Теперь команду Оскара Табареса можно отнести к числу фаворитов мундиаля?
— Мне кажется, пока рано говорить о чём-то подобном.
— Погодные условия отразились на действиях коллектива?
— Могу сказать, что в Самаре было жарко, а в Петербурге — нет.
— Разгром психологически повлиял на команду?
— Конечно, неприятно уступать с таким счётом. Хотели вновь порадовать болельщиков, занять первое место, но не получилось. Что ж, нужно двигаться дальше.
— Вы трижды подавали штрафные, но каждый раз это получалось крайне неудачно.
— Согласен. Виноват, буду работать дальше. Не пошли свободные удары, такое бывает. Хотелось бы найти человека, который бы взял на себя эти функции. В конце это пробовал делать Смолов.
— У вас есть претензии к судейству?
— Как ни странно, есть. Некоторые решения показались очень странными. Может быть, с трибуны выглядело иначе, мне арбитр виделся чудаком. Все решения с улыбкой принимал. Ему апеллируешь, он продолжает улыбаться. Забавно.
— Вы и про удаление Смольникова?
— Возможно, одну из карточек можно было и не показывать.
— Арбитру стоило назначить пенальти в эпизоде с падением Дзюбы?
— Сложно сказать.
— Что сказал Черчесов команде в раздевалке?
— Указал на недочёты, которые мы допустили.