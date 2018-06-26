В сборной Швеции раздражены словами в адрес Дурмаза

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист ответил на вопрос о том, как относится к расистским высказываниям в адрес партнера по сборной Джимми Дурмаза. Произошло это в матче группы F с Германией (1:2) на чемпионате мира в России.
«После матча мы были раздражены, так как нельзя терпеть расистские высказывания. Мы собрались вместе, обсудили это и поддержали Джимми.
Мы 90 с лишним минут держали немцев и поняли, что можем противостоять такой команде. Поэтому мы получили уверенность, что сможем завтра играть с Мексикой. У них очень хорошие контратаки, но я уверен в наших силах.
Мы фокусируемся на том, что нам нужно сделать в матче. Если говорить о Фейр-плей, мы об этом не думаем. Мы хотим хорошо выступить, прежде всего. Потом посмотрим на показатели Фейр-плей», — передает слова Гранквиста корреспондент Sport24.ru Дмитрий Романов.