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Моуринью сделал прогноз на матч Австралия — Перу
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Моуринью поделился ожиданиями от матча Австралия — Перу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа турнира между сборными Австралии и Перу.
«Без громких имён, без больших традиций, но я считаю эти команды очень интересными с совершенно разными футбольными культурами. Вы бы не смогли найти команды более разные, чем Австралия и Перу», — сказал Моуринью RT.
Он добавил, что команды покажут интересный футбол несмотря на то, что Австралии необходима победа для попадания в плей-офф, а Перу уже ни на что не претендует.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Австралией из-за травмы.
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