Моуринью поделился ожиданиями от матча Австралия — Перу

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа турнира между сборными Австралии и Перу.

«Без громких имён, без больших традиций, но я считаю эти команды очень интересными с совершенно разными футбольными культурами. Вы бы не смогли найти команды более разные, чем Австралия и Перу», — сказал Моуринью RT.

Он добавил, что команды покажут интересный футбол несмотря на то, что Австралии необходима победа для попадания в плей-офф, а Перу уже ни на что не претендует.