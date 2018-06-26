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Меркель не приедет в Казань на ЧМ
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Ангела Меркель отказалась ехать на матч немецкой сборной в Казань
Говорит Москва
1 час назад
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Фото:
Reuters
Сборная Германии 27 июня сыграет против Южной Кореи.
Меркель
пояснила, что у неё плотный рабочий график, и она не сможет прилететь в Казань, передаёт
РИА Новости
.
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