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Меркель не приедет в Казань на ЧМ
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Ангела Меркель отказалась ехать на матч немецкой сборной в Казань 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Германии 27 июня сыграет против Южной Кореи.
Меркель пояснила, что у неё плотный рабочий график, и она не сможет прилететь в Казань, передаёт РИА Новости.
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