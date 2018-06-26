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Коллер назвал фаворитов ЧМ-2018
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Бывший футболист Коллер назвал фаворитов ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной Чехии Ян Коллер назвал фаворитов чемпионата мира по футболу в России, передает RT.
"Франция и Бельгия успешно начали турнир, это очень сильные команды. Результаты сборной Германии несколько неожиданны, потому что в первом матче она уступила Мексике, а во втором только в концовке смогла обыграть Швецию. Но для меня Германия по-прежнему остается одним из основных фаворитов турнира", — заявил чех.
Также футболист отметил высокий уровень подготовки сборной Уругвая.
"В поединке с Россией Уругвай играл очень хорошо. Для меня это один из главных фаворитов турнира, поэтому для России матч был очень трудным", — добавил Коллер.
Ранее экс-форвард сборной Чехии поделился впечатлениями от посещения ЧМ-2018 в Самаре.
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