Коллер назвал фаворитов ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Чехии Ян Коллер назвал фаворитов чемпионата мира по футболу в России, передает RT.
"Франция и Бельгия успешно начали турнир, это очень сильные команды. Результаты сборной Германии несколько неожиданны, потому что в первом матче она уступила Мексике, а во втором только в концовке смогла обыграть Швецию. Но для меня Германия по-прежнему остается одним из основных фаворитов турнира", — заявил чех.
Также футболист отметил высокий уровень подготовки сборной Уругвая.
"В поединке с Россией Уругвай играл очень хорошо. Для меня это один из главных фаворитов турнира, поэтому для России матч был очень трудным", — добавил Коллер.
Ранее экс-форвард сборной Чехии поделился впечатлениями от посещения ЧМ-2018 в Самаре.