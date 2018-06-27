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Назван самый популярный транспорт в дни ЧМ-2018
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Назван самый популярный транспорт у болельщиков ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что московский транспорт перевозит дополнительно более 140 тыс. человек в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
Он отметил, что самым популярным транспортом во время мирового первенства стало метро.
"Пассажиропоток метро вырос на 2,6 млн пассажиров или 3,2% во время проведения чемпионата мира по футболу в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С 14 июня — дня открытия турнира — столичным метро воспользовались 82,4 млн пассажиров", — добавил заместитель мэра.
Ликсутов отметил, что увеличение пассажиропотока не создает серьезных проблем для столичной транспортной системы.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.
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