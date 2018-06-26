Сборная Бельгии придумала, как одолеть англичан

Алдервейрелд: бельгийские футболисты уделят внимание обороне в матче против англичан

Футболисты сборной Бельгии планируют уделить особое внимание игре в обороне в подготовке к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира против команды Англии. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник бельгийской команды Тоби Алдервейрелд

Во вторник сборная Бельгии провела очередную тренировку перед матчем с командой Англии на базе СК "Гучково" в Подмосковье. Встреча с англичанами пройдет 28 июня на стадионе "Калининград".

"Мы рассчитываем только на победу в матче с командой Англии и намерены выиграть этот матч, как и все остальные, — сказал Алдервейрелд. — Соперник обладает хорошим набором футболистов, которые любят играть в быстрый и комбинационный футбол. В матче против сборной Туниса у нас были некоторые проблемы в обороне, из-за чего мы пропускали довольно неприятные контратаки от соперника. В подготовке к матчу против команды Англии мы уделим особое внимание обороне, однако отсиживаться весь матч на своей половине поля у футболистов нашей команды нет даже в мыслях".

"В сборной Англии собраны лучшие футболисты Английской премьер-лиги и все они мне известны далеко не понаслышке, — продолжил футболист. — Иногда футболисты нашей сборной обмениваются сообщениями с английскими футболистами, с которыми хорошо общаемся, однако все максимально сконцентрированы на предстоящей встрече. В "Тоттенхеме" в раздевалке по окончании сезона мы провели внутренний опрос "У кого больше шансов", большинство моих одноклубников пусть и с небольшой улыбкой на лице поддержали Бельгию".

Защитник прокомментировал информацию европейских СМИ о том, что команде Бельгии будет выгоднее занять второе место в группе, чтобы обеспечить себе более легкого соперника в 1/8 финала чемпионата мира.