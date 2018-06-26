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Назван главный козырь России в матче с Испанией
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Михаил Дегтярев: Козырь России перед Испанией — помощь трибун 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТАСС
Три поражения от Испании, которые должны были нас чему-то научить
Председатель комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев — о поражени сборной России от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура чемпионата мира и грядущем противостоянии с Испанией в 1/8 финала турнира.
«Нам предстоит встреча с серьезным соперником. Испанцы — трехкратные чемпионы Европы и чемпионы мира 2010 года. У них огромный опыт. Однако, на мой взгляд, в этом чемпионате сборная Испании играет не на пределе своих возможностей и показывает не максимальный результат. Последний матч со сборной Марокко показал, что при достаточной подготовке, желании и скорости против них можно успешно играть. 1/8 финала пройдет в Москве, в Лужниках, поэтому наш главный козырь — это 12-й игрок команды, мощная поддержка трибун.
После вчерашнего матча с Уругваем хочется отметить непередаваемую энергетику на стадионе Самары, атмосферу дружбы и азарта. 42 тысячи болельщиков переживали за любимые команды, бурно выражали эмоции. Было видно, как выкладываются наши футболисты, как они хотят быть героями, отстоять честь страны в игре. Поэтому сейчас сборной нужно серьезно подготовиться, а нам — поддерживать и болеть за ребят.
После поражения 0:3 многие преждевременно начали критиковать российскую сборную. Однако, в спорте бывают и поражения, и ничьи, и победы. Давайте дождемся конца турнира и тогда подведем итоги, поставим оценки сборной и работе тренерского штаба», — приводит слова Дегтярева "Р-спорт".
Матч между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве, начало в 17:00 (мск).
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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