Асенсио: вратарь испанцев не переживает о пропущенных голах и еще покажет себя на ЧМ

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа спокоен, несмотря на пропущенные в предыдущих матчах голы, и еще покажет себя в следующих играх чемпионата мира по футболу. Такую уверенность высказал журналистам форвард испанской команды Марко Асенсио

В понедельник сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко со счетом 2:2. Испанцы заняли первое место в группе, опередив португальцев по наибольшему количеству забитых мячей. 1 июля сборная Испании встретится с командой России в 1/8 финала на московском стадионе "Лужники".

В матче со сборной Португалии 15 июня (3:3) де Хеа допустил ошибку в эпизоде со вторым голом португальцев, не зафиксировав мяч после удара форварда Криштиану Роналду

"Я вижу его [де Хеа] достаточно спокойным. Вчера он мало что мог делать. Сейчас он очень спокоен, хочет показать свой высокий уровень, и я уверен, что он это сделает", — ответил Асенсио на вопрос журналистов о состоянии голкипера сборной.

Он отметил, что сейчас сборная очень сплоченная, футболисты и тренерский штаб работают вместе, все члены команды поддерживают друг друга. По его словам, не влияет на футболистов даже смена главного тренера, которая произошла перед стартом чемпионата.