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Вратарь испанцев не переживает о пропущенных голах
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Асенсио: вратарь испанцев не переживает о пропущенных голах и еще покажет себя на ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Вратарь сборной Испании Давид де Хеа спокоен, несмотря на пропущенные в предыдущих матчах голы, и еще покажет себя в следующих играх чемпионата мира по футболу. Такую уверенность высказал журналистам форвард испанской команды Марко Асенсио.
В понедельник сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко со счетом 2:2. Испанцы заняли первое место в группе, опередив португальцев по наибольшему количеству забитых мячей. 1 июля сборная Испании встретится с командой России в 1/8 финала на московском стадионе "Лужники".
В матче со сборной Португалии 15 июня (3:3) де Хеа допустил ошибку в эпизоде со вторым голом португальцев, не зафиксировав мяч после удара форварда Криштиану Роналду.
"Я вижу его [де Хеа] достаточно спокойным. Вчера он мало что мог делать. Сейчас он очень спокоен, хочет показать свой высокий уровень, и я уверен, что он это сделает", — ответил Асенсио на вопрос журналистов о состоянии голкипера сборной.
Он отметил, что сейчас сборная очень сплоченная, футболисты и тренерский штаб работают вместе, все члены команды поддерживают друг друга. По его словам, не влияет на футболистов даже смена главного тренера, которая произошла перед стартом чемпионата.
"Мы переживаем странную ситуацию [из-за ухода главного тренера Хулена Лопетеги], никто этого не ждал. Но мы выходим из ситуации неплохо, мы говорим друг с другом, мы должны быть едины, для нас важно выступить хорошо, мы должны грести в одной лодке", — подчеркнул футболист.
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