Мексика может обыграть Швецию на ЧМ

Тренер: сборная Мексики имеет все шансы обыграть команду Швеции в матче ЧМ-2018

Сборная Мексики имеет все шансы на победу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Швеции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

Встреча команд пройдет 27 июня в Екатеринбурге.

"Сборная Швеции — замечательная команда, у них есть Гранквист и другие выдающиеся игроки, — сказал тренер. — Слаженная команда, хорошие полузащитники, которые поддерживают четверку защитников, а также замечательные страйкеры. Сборная Швеции — высококонкурентная команда, поэтому завтра будет сложная игра. У нас есть все шансы выиграть этот матч".

После двух туров сборная Мексики лидирует в группе F (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Южной Кореи (0).