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Мексика может обыграть Швецию на ЧМ
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Тренер: сборная Мексики имеет все шансы обыграть команду Швеции в матче ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Мексики имеет все шансы на победу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Швеции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.
Встреча команд пройдет 27 июня в Екатеринбурге.
"Сборная Швеции — замечательная команда, у них есть Гранквист и другие выдающиеся игроки, — сказал тренер. — Слаженная команда, хорошие полузащитники, которые поддерживают четверку защитников, а также замечательные страйкеры. Сборная Швеции — высококонкурентная команда, поэтому завтра будет сложная игра. У нас есть все шансы выиграть этот матч".
После двух туров сборная Мексики лидирует в группе F (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Южной Кореи (0).
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