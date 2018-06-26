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Дания и Франция завершили первый тайм вничью
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Дания и Франция завершили первый тайм вничью 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Завершился первый тайм матча между сборными Дании и Франции.
На перерыв команды отправились без забитых голов.
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