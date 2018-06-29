В травме бразильца обвинили матрас

Причиной травмы игрока сборной Бразилии мог стать матрас в отеле

Врач бразильской сборной Родриго Ласмар рассказал, почему защитник Марсело был заменен на десятой минуте матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между Бразилией и Сербией, передает "Советский спорт"

"У Марсело был спазм в районе позвоночника. Но сейчас ему уже лучше. Мы приступили к физиотерапевтическим процедурам. Давайте подождем еще немного — 24 или 48 часов", — цитирует врача O Tempo.

Ласмар добавил, что сейчас все хорошо, лечение помогает защитнику.

"В чем причина? Сложно сказать. У него уже были похожие повреждения. Возможно, повлияло то, что матрас в отеле мягче, чем обычно", — отметил он.

Бразилия вышла в 1/8 финала с первого места в группе Е. Команды выиграла у Коста-Рики (2:0), у Сербии (2:0) и сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Следующий матч команда сыграет с Мексикой 2 июля.