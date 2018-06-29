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В травме бразильца обвинили матрас
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Причиной травмы игрока сборной Бразилии мог стать матрас в отеле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Врач бразильской сборной Родриго Ласмар рассказал, почему защитник Марсело был заменен на десятой минуте матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между Бразилией и Сербией, передает "Советский спорт".
"У Марсело был спазм в районе позвоночника. Но сейчас ему уже лучше. Мы приступили к физиотерапевтическим процедурам. Давайте подождем еще немного — 24 или 48 часов", — цитирует врача O Tempo.
Ласмар добавил, что сейчас все хорошо, лечение помогает защитнику.
"В чем причина? Сложно сказать. У него уже были похожие повреждения. Возможно, повлияло то, что матрас в отеле мягче, чем обычно", — отметил он.
Бразилия вышла в 1/8 финала с первого места в группе Е. Команды выиграла у Коста-Рики (2:0), у Сербии (2:0) и сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
Следующий матч команда сыграет с Мексикой 2 июля.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
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