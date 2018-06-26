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В России поженилась приехавшая на ЧМ пара из Египта
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В России поженилась приехавшая на ЧМ — 2018 года пара из Египта 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Египтяне Дина Амин и Мохамед Альдраби, приехавшие в Волгоград, чтобы поддержать национальную сборную в матче с командой из Саудовской Аравии, стали мужем и женой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу арабской диаспоры в региона Омара Абдула Нассера.
«Молодые люди очень верующие, поэтому ко всему готовились тщательно и заранее. В Египте совершили никах, а утвердились в своём браке здесь», — рассказал он.
По словам Нассера, молодожёны являются фанатами сборной Египта.
Ранее сообщалось, что 25 июня в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Саудовской Аравии одержала победу над национальной командой Египта со счётом 2:1.
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