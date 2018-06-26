В России поженилась приехавшая на ЧМ пара из Египта

В России поженилась приехавшая на ЧМ — 2018 года пара из Египта

Египтяне Дина Амин и Мохамед Альдраби, приехавшие в Волгоград, чтобы поддержать национальную сборную в матче с командой из Саудовской Аравии, стали мужем и женой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу арабской диаспоры в региона Омара Абдула Нассера.

«Молодые люди очень верующие, поэтому ко всему готовились тщательно и заранее. В Египте совершили никах, а утвердились в своём браке здесь», — рассказал он.

По словам Нассера, молодожёны являются фанатами сборной Египта.

Ранее сообщалось, что 25 июня в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Саудовской Аравии одержала победу над национальной командой Египта со счётом 2:1.