Сборная Дании вышла в плей-офф ЧМ-2018 со второго места в группе С

Сборная Дании сыграла вничью с командой Франции со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Сборная Дании вышла в 1/8 финала со второго места в группе С, ранее французы также обеспечили себе участие в первом раунде плей-офф.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники", на матче присутствовало 78 011 человек. Впервые на текущем турнире в матче была зафиксирована безголевая ничья.

Сборная Франции, которая ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф, набрала семь очков в трех матчах и заняла первое место в группе С. В 1/8 финала французы сыграют с командой, которая займет второе место в группе D, где на вторую позицию претендуют все четыре участника квартета: хорваты (6 очков), нигерийцы (3), исландцы (1) и аргентинцы (1). Позднее во вторник сборная Исландии в Ростове-на-Дону сыграет с командой Хорватии, а аргентинцы в Санкт— Петербурге встретятся с командой Нигерии.

Сборная Дании набрала пять очков и заняла второе место в группе. В 1/8 финала датчане сыграют с лучшей командой группы D.

Команда Франции свой матч 1/8 финала проведет 30 июня в Казани. Встреча 1/8 финала с участием датчан состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.