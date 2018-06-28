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Сборная Германии обратилась к болельщикам
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Сборная Германии обратилась к фанатам 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Сборная Германии по футболу в своем твиттере обратилась к болельщикам и попросила у них прощения за вылет с ЧМ-2018.
«Мы сожалеем, что не играли, как чемпионы мира, и как это ни больно, мы заслуживаем вылета», — отметили в команде.
Футболисты подчеркнули, что разочарованы так же сильно, как и фанаты: «кубок мира приходит только раз в четыре года, и мы ожидали от самих себя гораздо большего».
Сборная поблагодарила болельщиков за «невероятную» поддержку, напомнив, как в 2014 году они все вместе праздновали победу.
«Но иногда в футболе вы должны принять поражение и признать, что ваши оппоненты были лучше», — отмечается в сообщении.
Немецкие футболисты поздравили Швецию и Мексику с выходом в плей-офф, а Южную Корею — с победой в игре.
Также игроки поблагодарили Россию за гостеприимство.
Сборная Германии проиграла южнокорейской команде со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа и впервые в истории не смогла выйти в плей-офф ЧМ.
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