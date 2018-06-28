Сборная Германии обратилась к болельщикам

Сборная Германии обратилась к фанатам

Сборная Германии по футболу в своем твиттере обратилась к болельщикам и попросила у них прощения за вылет с ЧМ-2018.

«Мы сожалеем, что не играли, как чемпионы мира, и как это ни больно, мы заслуживаем вылета», — отметили в команде.

Футболисты подчеркнули, что разочарованы так же сильно, как и фанаты: «кубок мира приходит только раз в четыре года, и мы ожидали от самих себя гораздо большего».

Liebe Fans!

Wir sind genauso enttäuscht wie Ihr! Eine WM ist nur alle vier Jahre, und wir hatten uns so viel vorgenommen. Es tut uns leid, dass wir nicht wie Weltmeister gespielt haben. Daher sind wir auch verdient ausgeschieden, so bitter es ist. (1/3) pic.twitter.com/1eh7G6LxBx— Die Mannschaft (@DFB_Team) 28 июня 2018 г.

Сборная поблагодарила болельщиков за «невероятную» поддержку, напомнив, как в 2014 году они все вместе праздновали победу.

«Но иногда в футболе вы должны принять поражение и признать, что ваши оппоненты были лучше», — отмечается в сообщении.

Немецкие футболисты поздравили Швецию и Мексику с выходом в плей-офф, а Южную Корею — с победой в игре.

Также игроки поблагодарили Россию за гостеприимство.

Сборная Германии проиграла южнокорейской команде со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа и впервые в истории не смогла выйти в плей-офф ЧМ.