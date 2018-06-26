Ещё
Дешам прокомментировал выход команды в плей-офф ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер сборной Франции Дешам прокомментировал выход команды в плей-офф ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира по футболу
«Начнётся плей-офф, через пару часов узнаем, кто будет нашим соперником. Мы приехали сюда с большими ожиданиями, было сложно, но мы вышли из группы. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Дешама РИА Новости.
Специалист отметил, что первый матч на турнире с Австралией получился не очень удовлетворительным, вторая встреча с Перу оказалась лучше. По его мнению, команда в игре с Данией тоже была хорошо организована.
«Мы могли, возможно, сделать больше, но не нужно на этом зацикливаться. Всем сложно — посмотрите на Аргентину, на Германию. Мы реалисты, достигаем целей, которые возможны. Улучшать есть что», — добавил Дешам.
Ранее сообщалось, что матч Дания — Франция стал первой игрой ЧМ-2018 без забитых мячей.
RT на русском: последние новости
Гол Месси стал сотым на ЧМ-2018 Футболист сборной Колумбии Мина вступился за Месси Сборные Австралии и Перу определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иранские болельщицы удивили откровенными нарядами15
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ54
Испанцы рассказали об опасениях перед матчем с Россией90
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами269
Комментатор скончался во время матча35
Видео
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение