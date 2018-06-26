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Мина вступился за Месси
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Футболист сборной Колумбии Мина вступился за Месси 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Колумбии по футболу Йерри Мина, выступающий вместе с нападающим национальной команды Аргентины Лионелем Месси в «Барселоне», вступился за своего партнёра, которого обвиняют в неудачной игре аргентинцев на чемпионате мира 2018 года.
«Я очень уважаю Месси как человека, в его поведении нет надменности», — приводит слова Мины ТАСС.
Он отметил, что был впечатлён человеческими качествами Месси, когда первый раз тренировался с ним.
«Его критикуют, но это сопоставимо с тем хорошим, что он сделал. Если бы он был в сборной Колумбии, я бы каждый день поддерживал его, чтобы он ощущал себя комфортно, был счастлив и мог раскрыть свой талан», — добавил Мина.
Перед стартом третьего матча группового этапа с Нигерией Аргентина занимает последнее место в квартете D.
Ранее стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Аргентины на матч ЧМ-2018.
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