Рэшфорд опубликовал фото из Зеленогорска

На фото, опубликованных в инстаграме футболиста, показаны фрагменты тренировок с базы национальной команды, которая находится в Зеленогорске.

В последнем туре группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Бельгией в Калининграде. Встреча состоится 28 июня.

Ранее центральный полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич выложил в инстаграме фотографию из Ростова-на-Дону.

Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford) 26 Июн 2018 в 5:50 PDT