Рэшфорд опубликовал фото из Зеленогорска 

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал фото с тренировки в Зеленогорске, сообщает "Советский спорт".
На фото, опубликованных в инстаграме футболиста, показаны фрагменты тренировок с базы национальной команды, которая находится в Зеленогорске.
В последнем туре группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Бельгией в Калининграде. Встреча состоится 28 июня.
Ранее центральный полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич выложил в инстаграме фотографию из Ростова-на-Дону.