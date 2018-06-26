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Рэшфорд опубликовал фото из Зеленогорска
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Рэшфорд опубликовал фото из Зеленогорска 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Matthew Childs/Reuters
Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал фото с тренировки в Зеленогорске, сообщает "Советский спорт".
На фото, опубликованных в инстаграме футболиста, показаны фрагменты тренировок с базы национальной команды, которая находится в Зеленогорске.
В последнем туре группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Бельгией в Калининграде. Встреча состоится 28 июня.
Ранее центральный полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич выложил в инстаграме фотографию из Ростова-на-Дону.
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