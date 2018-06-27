Марадону унесли с трибуны «Санкт-Петербург Арены»

Марадона не смог самостоятельно покинуть ложу стадиона «Санкт-Петербург»

Аргентина в первом тайме и Аргентина во втором тайме. pic.twitter.com/ECLndcsD3R— SPORT24.ru (@sport24_ru) 26 июня 2018 г. Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона посетил матч 3-го тура группового этапа в квартете D между Нигерией и Аргентиной. По ходу встречи, завершившейся победой южноамериканцев (2:1), 57-летний футболист вел себя вызывающе и порой неадекватно, то закатывая глаза, то показывая средние пальцы, что тут же попадало в эфир.

Марадона был не в силах самостоятельно покинуть ложу стадиона «Санкт-Петербург» по окончании матча — ему помогали это сделать сопровождающие.