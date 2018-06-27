Ещё
Марадону унесли с трибуны «Санкт-Петербург Арены»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марадона не смог самостоятельно покинуть ложу стадиона «Санкт-Петербург» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона посетил матч 3-го тура группового этапа в квартете D между Нигерией и Аргентиной. По ходу встречи, завершившейся победой южноамериканцев (2:1), 57-летний футболист вел себя вызывающе и порой неадекватно, то закатывая глаза, то показывая средние пальцы, что тут же попадало в эфир.
Марадона был не в силах самостоятельно покинуть ложу стадиона «Санкт-Петербург» по окончании матча — ему помогали это сделать сопровождающие.
SPORT24.ru: последние новости
В Саранске отель, где находится сборная Португалии, окружили двойным забором Кузяев: "Не стоит ждать повторения счета 3:3 в матче с Испанией" Семенов: «Салах? Египтяне остались крайне довольны приемом в Грозном»
Комментарии13  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иранские болельщицы удивили откровенными нарядами29
Марадона показал «факи» на матче ЧМ45
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ67
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами292
Жена удаленного с поля Смольникова сделала заявление29
Видео
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение