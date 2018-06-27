Названа причина госпитализации Марадоны

Журналист Даниэль Аркуччи открыл подробности проблем со здоровьем у легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Ранее экс-форвард был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга после матча сборных Аргентины и Нигерии (2:1) в рамках чемпионата мира.
По словам журналиста, у Марадоны возникли проблемы с давлением, которые удалось решить медикам. Сейчас аргентинец чувствует себя лучше. При этом другой журналист Мутаз Чехадзе отметил, что проблемы со здоровьем Марадоны были вызваны передозировкой наркотиками.
Весь матч Марадона смотрел в ложе и испытал всю палитру эмоций. Он радовался, негодовал и даже успел поспать.
Аргентина в первом тайме и Аргентина во втором тайме. pic.twitter.com/ECLndcsD3R— SPORT24.ru (@sport24_ru) 26 июня 2018 г.