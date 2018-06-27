Названа причина госпитализации Марадоны

Причиной госпитализации Марадоны стали проблемы с давлением

Журналист Даниэль Аркуччи открыл подробности проблем со здоровьем у легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны . Ранее экс-форвард был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга после матча сборных Аргентины и Нигерии (2:1) в рамках чемпионата мира.

По словам журналиста, у Марадоны возникли проблемы с давлением, которые удалось решить медикам. Сейчас аргентинец чувствует себя лучше. При этом другой журналист Мутаз Чехадзе отметил, что проблемы со здоровьем Марадоны были вызваны передозировкой наркотиками.

Весь матч Марадона смотрел в ложе и испытал всю палитру эмоций. Он радовался, негодовал и даже успел поспать.