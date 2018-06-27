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Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
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Колумбийку затравили из-за тверка на ЧМ 

Рамблер 4 часа назад
Приехавшую на ЧМ-2018 колумбийку раскритиковали соотечественники из-за танца с болельщиком. Об этом сообщает The Sun.
Тверк девушки на одной из улиц Казани попал на видео. Ролик демонстрирует, как неизвестный мужчина, вероятно, россиянин, пригласил болельщицу потанцевать, а она заявила, что сделает это «в своем ритме».
После появления видео в соцсетях, колумбийцы начали писать гневные комментарии.
«Еще один колумбийский посол, трущийся задницей о гениталии незнакомца», — написал один из них.
Другой отметил, что это «распутно» и создает «плохое впечатление» о Колумбии.
По данным The Sun, видео было снято после матча второго тура группового этапа ЧМ между сборными Польши и Колумбии. Игра проходила на стадионе «Казань Арена». Колумбия одержала победу над Польшей со счетом 3:0.
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