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Болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк
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Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани 

Lenta.ru 1 час назад
Болельщицу из Колумбии раскритиковали в соцсетях за тверк на улице Казани. Фанатка отмечала победу соотечественников в матче с Польшей в компании других любителей футбола, сообщает The Sun. Подборка фотографий очевидцев опубликована на YouTube.
Кадры, распространяющиеся в интернете, разочаровали граждан Колумбии. На фото и видео девушка откровенно танцует с молодым человеком, вероятно, россиянином, в кругу других болельщиков — преимущественно мужчин.
«Еще один колумбийский посол, трущийся задницей о гениталии незнакомца», — неодобрительно заметил один из пользователей соцсетей, которого цитирует издание.
«Это шлюха. Такие люди создают дурной образ Колумбии», — сказал другой.
«Не могу поверить, что это расходится по интернету», — сокрушается третий.
Колумбия играла с Польшей 24 июня в Казани и выиграла со счетом 3:0.
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