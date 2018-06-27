Юниоры «Тотема» подарили Роналду футболку клуба

Юниоры красноярского «Тотема» подарили Криштиану Роналду футболку своего клуба

Футболисты юношеского клуба "Тотем" из Красноярска, двукратные чемпионы мира среди команд детских домов и школ-интернатов, подарили нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду футболку с логотипом своего клуба. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Тотема".

Юниоры футбольной команды красноярского детского дома № 1 "Тотем" по приглашению оргкомитета "Россия-2018", являющегося организатором чемпионата мира по футболу, в течение недели посещали тренировки сборной Португалии в учебно-тренировочном центре "Кратово" в Московской области.

"Ребята из ФК "Тотем" подарили своему кумиру футболку с логотипом клуба, а Роналду, который поначалу не понял юных футболистов, поставил на ней свой автограф, а узнав, что это подарок, с удовольствием примерил на себе", — сказали в клубе.

"Криштиану Роналду мой любимый футболист, я всегда слежу за матчами с его участием. Даже и представить себе не мог, что увижу его лично, смогу получить автограф на память. А когда он примерил наш подарок — футболку клуба "Тотем", мы с ребятами были в восторге! Он классный не только в игре, но и в жизни, теперь мы это точно знаем", — рассказал 14-летний игрок красноярской команды Сергей.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Португальцы, занявшие второе место в группе B, сыграют в 1/8 финала с командой Уругвая, которая вышла с первого места в группе А. Матч пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".