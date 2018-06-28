Ещё
Немецкий голкипер сделал заявление после вылета с ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нойер обратился к болельщикам сборной Германии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Instagram
Накануне немцы уступили сборной Кореи (0:2) на ЧМ-2018 и покинули турнир.
— Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, мы так много запланировали, — написал спортсмен в Инстаграме. — Как бы горько это не было, мы заслужили вылет. Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах. В 2014 году в Рио мы праздновали вместе. Но в спорте также бывают поражения, и нужно признавать, если соперник был сильнее. Мы поздравляем Мексику и Швецию с выходом их группы и Корею со вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!

A post shared by Manuel Neuer (@manuelneuer) on 

Голкипер полностью повторил опубликованное ранее официальное заявлении сборной Германии.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Реал" снизил отстпуные за Роналду до 120 миллионов евро. В списке исключений два клуба Пак Джи Сун: "Корея достойно завершила чемпионат мира победой над Германией" Гус Хиддинк посетил тренировку сборной России
Комментарии1  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок359
Названы самые щедрые болельщики ЧМ
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином78
Найдена неожиданная причина поражения Германии на ЧМ1
Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания10
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение