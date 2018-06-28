Немецкий голкипер сделал заявление после вылета с ЧМ

Накануне немцы уступили сборной Кореи (0:2) на ЧМ-2018 и покинули турнир.
— Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, мы так много запланировали, — написал спортсмен в Инстаграме. — Как бы горько это не было, мы заслужили вылет. Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах. В 2014 году в Рио мы праздновали вместе. Но в спорте также бывают поражения, и нужно признавать, если соперник был сильнее. Мы поздравляем Мексику и Швецию с выходом их группы и Корею со вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!
Голкипер полностью повторил опубликованное ранее официальное заявлении сборной Германии.