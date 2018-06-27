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Самедов озвучил свою версию поражения Уругваю
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Самедов назвал причину поражения сборной России от Уругвая в матче ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов назвал причину поражения команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Уругваем.
«Они выиграли, заслужили эту победу. Уругвай заставил нас совершить эти ошибки. Честь и хвала им за это. Но этот матч показал, что нельзя так ошибаться в играх против команд такого уровня», — приводят слова Самедова «Известия».
Он отметил, что игроки сборной России не находятся в состоянии эйфории после выхода в плей-офф мундиаля.
«Сейчас Уругвай нас немножко приземлил. Даже не то чтобы приземлил. Мы на самом деле изначально были достаточно приземлённые», — добавил Самедов.
Он подчеркнул, что команда физически хорошо выдержала матч с Уругваем, играя большую часть встречи вдесятером.
«Поэтому никакого спада не ощущаю — верю, что и дальше будем хорошо готовы», — подытожил Самедов.
Ранее полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что команда опасается сборную Испании.
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