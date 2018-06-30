В Казани рядом с граффити Роналду появился Месси

У отеля в Казани, где поселится сборная Аргентины по футболу в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Франции, появится граффити с изображением нападающего Лионеля Месси, сообщает "СЭ".
Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
"Сделаем портрет до приезда сборной Аргентины. Все будет хорошо. Будут ли выходить у Месси окна на эту стену? Такие вопросы не по адресу. Вы же прекрасно знаете, что Месси недоступен для обычных людей. Поэтому сказать, куда будут выходить окна его номера, я не могу", — заявил он.
Рядом с изображением Месси находится аналогичное граффити нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Италии считает Месси лучше Роналду.