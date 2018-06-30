Ещё
В Казани рядом с граффити Роналду появился Месси
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани нарисуют граффити Месси рядом с изображением Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Владимир Васильев / ВКонтакте
У отеля в Казани, где поселится сборная Аргентины по футболу в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Франции, появится граффити с изображением нападающего Лионеля Месси, сообщает "СЭ".
Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
"Сделаем портрет до приезда сборной Аргентины. Все будет хорошо. Будут ли выходить у Месси окна на эту стену? Такие вопросы не по адресу. Вы же прекрасно знаете, что Месси недоступен для обычных людей. Поэтому сказать, куда будут выходить окна его номера, я не могу", — заявил он.
Рядом с изображением Месси находится аналогичное граффити нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Италии считает Месси лучше Роналду.
Газета.Ru: последние новости
Дзюба вызвался встать в ворота сборной России Марадона назвал самого талантливого игрока в истории футбола Форвард сборной Испании назвал Россию очень сложным соперником
Комментарии  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ-2018 сломал «матрицу восприятия России»95
Дзюба вызвался встать в ворота10
Названы худший и лучший игроки сборной России
Кот-болельщик научился кричать «гол»1
Абрамович наказал Британию623
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение