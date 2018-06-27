Английский защитник возненавидел Россию и пожалел

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз передумал по поводу приезда своей семьи в Россию. Ранее он запретил родственникам приезжать на чемпионат мира из-за опасений расизма.
"Я хочу попасть в состав, а потом буду готов к приезду семьи в Россию. Я точно буду согласен на презд семьи сюда, так что надеюсь, мы победим в четверг, потом справимся со следующим соперником, а там посмотрим.
У нас бывают семейные дни в выходные, когда семьям разрешают прийти в отель или игрокам поехать к ним. Без семея нас тут несколько человек, нам особо нечем заняться и это тяжеловато. Но у нас есть три недели, чтобы посвятить себя Англии, так что я в порядке и продержусь еще 2,5 недели до финала", — цитирует Роуза Guardian.