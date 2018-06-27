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Экс-футболист «Барселоны» болеет за Россию
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Экс-футболист «Барселоны» Глеб: на ЧМ-2018 по футболу болею за Россию 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб, ныне выступающий за белорусский БАТЭ, рассказал, какую команду поддерживает на чемпионате мира 2018 года.
«Россияне — это близкий нам народ. У меня мама из России. Поэтому я тоже за них болею, а потом — за красивый футбол», — приводит слова Глеба «Спутник».
Спортсмен отметил, что рад появлению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе.
«Футбол — это всё. И политика, и спорт, и эмоции, и огромные деньги. В таких масштабных соревнованиях нужно даже минимальные моменты учитывать», — добавил Глеб.
Он также выразил мнение, что чемпионом мира в 2018 года станет национальная команда Бельгии.
Ранее футболист сборной Исландии Хёрдур Магнуссон заявил, что является поклонник России.
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