Дзагоев тренируется в общей группе сборной России

Сборная России проводит тренировку в Новогорске. В занятиях принимают участие все игроки за исключением полузащитника Александра Ерохина, который сначала появился на поле, но затем покинул его.
В общей группе проводит тренировку и Алан Дзагоев. Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Саудовской Аравии (5:0). В последующих играх полузащитник не принимал участия.
Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с командой Испании. Игра пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».