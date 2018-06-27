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Дзагоев тренируется в общей группе сборной России
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Дзагоев тренируется в общей группе сборной России в преддверии матча с Испанией 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная России проводит тренировку в Новогорске. В занятиях принимают участие все игроки за исключением полузащитника Александра Ерохина, который сначала появился на поле, но затем покинул его.
В общей группе проводит тренировку и Алан Дзагоев. Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Саудовской Аравии (5:0). В последующих играх полузащитник не принимал участия.
Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с командой Испании. Игра пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».
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