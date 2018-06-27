Дзагоев тренируется в общей группе сборной России в преддверии матча с Испанией

Сборная России проводит тренировку в Новогорске. В занятиях принимают участие все игроки за исключением полузащитника Александра Ерохина , который сначала появился на поле, но затем покинул его. В общей группе проводит тренировку и Алан Дзагоев . Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Саудовской Аравии (5:0). В последующих играх полузащитник не принимал участия. Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с командой Испании. Игра пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».