Над Германией нависла угроза из-за матча в Казани

Матч в Казани угрожает громадными убытками экономике Германии

По данным экспертов кельнского Института немецкой экономики, ущерб для экономики ФРГ от матча Южная Корея — Германия, который пройдет во вторник в Казани, может достичь 200 млн евро.

Как пишет Deutche Welle, такие убытки связаны с тем, что многие в Германии, вероятно, будут смотреть игру с Южной Кореей на рабочем месте.

По оценкам экспертов, порядка 30% сотрудников в Германии планируют продолжить рабочий день после завершения матча. Даже если каждый второй решит посмотреть матч на рабочем месте и примерно час не будет заниматься делами, экономика страны понесет ущерб в размере 200 млн евро.

Тем временем эксперт Кристоф Шредер отметил, что у подобного сценария есть и положительная сторона, заключающаяся в улучшении взаимопонимания с коллегами.

«Остается надеяться, что сборная ФРГ выиграет», — сказал он.

Для выхода в плей-офф сборной Германии нужно выигрывать с разницей минимум в два гола.