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Над Германией нависла угроза из-за матча в Казани
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Матч в Казани угрожает громадными убытками экономике Германии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
По данным экспертов кельнского Института немецкой экономики, ущерб для экономики ФРГ от матча Южная Корея — Германия, который пройдет во вторник в Казани, может достичь 200 млн евро.
Как пишет Deutche Welle, такие убытки связаны с тем, что многие в Германии, вероятно, будут смотреть игру с Южной Кореей на рабочем месте.
По оценкам экспертов, порядка 30% сотрудников в Германии планируют продолжить рабочий день после завершения матча. Даже если каждый второй решит посмотреть матч на рабочем месте и примерно час не будет заниматься делами, экономика страны понесет ущерб в размере 200 млн евро.
Тем временем эксперт Кристоф Шредер отметил, что у подобного сценария есть и положительная сторона, заключающаяся в улучшении взаимопонимания с коллегами.
«Остается надеяться, что сборная ФРГ выиграет», — сказал он.
Для выхода в плей-офф сборной Германии нужно выигрывать с разницей минимум в два гола.
Напомним, во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что не поедет в Россию на матч между командами Германии и Южной Кореи, в котором будет решаться судьба немецкой команды.
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