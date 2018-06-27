На тренировке сборной России недосчитались игрока

Ерохин пропустил тренировку сборной России

В Новогорске сегодня проходит тренировка сборной России, которая готовится к встрече с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

Сегодняшнюю тренировку команда проводит без полузащитника Александра Ерохина , сообщает официальный Twitter российской сборной.

Тренировка начинается. В занятии не принимает участие Александр Ерохин pic.twitter.com/uxv7yOzlQb— Сборная России (@TeamRussia) 27 June 2018

Накануне Ерохин также пропустил тренировочное занятие. Причиной тому стали незначительные проблемы со стопой у футболиста.

Матч Испания — Россия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 1 июля. Начало игры в 17:00 по московскому времени.

Тренировка начинается. В занятии не принимает участие Александр Ерохин pic.twitter.com/uxv7yOzlQb— Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.