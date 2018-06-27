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На тренировке сборной России недосчитались игрока
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Ерохин пропустил тренировку сборной России 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Новогорске сегодня проходит тренировка сборной России, которая готовится к встрече с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.
Сегодняшнюю тренировку команда проводит без полузащитника Александра Ерохина, сообщает официальный Twitter российской сборной.
Накануне Ерохин также пропустил тренировочное занятие. Причиной тому стали незначительные проблемы со стопой у футболиста.
Матч Испания — Россия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 1 июля. Начало игры в 17:00 по московскому времени.
Тренировка начинается. В занятии не принимает участие Александр Ерохин pic.twitter.com/uxv7yOzlQb— Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.
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