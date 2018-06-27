Игнашевич назвал недостатки сборной России

В чем недостатки сборной Испании? Объясняет Сергей Игнашевич

Центральный защитник сборной России Сергей Игнашевич объяснил, в чем он видит шанс национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. По словам футболиста, игроки обороны команды Фернандо Йерро действуют высоко, что приводит к свободным зонам и дает возможность проводить быстрые контратаки.

— Вам не показалось, что во время группового этапа Испания выглядела не очень уверенно? И не всех впечатлила…

— Возможно. Набрала ведь всего пять очков. Команда играет в тот же футбол, что и в последние годы. Ее защитники стараются высоко поджимать, что приводит к возникновению свободных зон и дает возможность контратакующему сопернику создавать моменты. Это и есть один из минусов, который мы видели на групповом этапе. Марокканцы и иранцы ими пользовались. Постараемся сделать это и мы.

— Вы вообще кого предпочитали получить в соперники перед третьим туром — Испанию или Португалию?

— Говорю откровенно: совершенно никакой разницы. Эти команды играют в разный футбол. Испания — первым номером, Португалия — вторым. Еще неизвестно, против кого сложнее. Постараемся использовать слабости испанцев, если, они, конечно есть. Нужно отыграть на максимуме своих возможностей. Даже чуть больше. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч Испания — Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры — 17.00 по московскому времени.