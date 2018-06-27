Ещё
Игнашевич назвал недостатки сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

В чем недостатки сборной Испании? Объясняет Сергей Игнашевич 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТАСС
Центральный защитник сборной России Сергей Игнашевич объяснил, в чем он видит шанс национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. По словам футболиста, игроки обороны команды Фернандо Йерро действуют высоко, что приводит к свободным зонам и дает возможность проводить быстрые контратаки.
— Вам не показалось, что во время группового этапа Испания выглядела не очень уверенно? И не всех впечатлила…
— Возможно. Набрала ведь всего пять очков. Команда играет в тот же футбол, что и в последние годы. Ее защитники стараются высоко поджимать, что приводит к возникновению свободных зон и дает возможность контратакующему сопернику создавать моменты. Это и есть один из минусов, который мы видели на групповом этапе. Марокканцы и иранцы ими пользовались. Постараемся сделать это и мы.
— Вы вообще кого предпочитали получить в соперники перед третьим туром — Испанию или Португалию?
— Говорю откровенно: совершенно никакой разницы. Эти команды играют в разный футбол. Испания — первым номером, Португалия — вторым. Еще неизвестно, против кого сложнее. Постараемся использовать слабости испанцев, если, они, конечно есть. Нужно отыграть на максимуме своих возможностей. Даже чуть больше. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Матч Испания — Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры — 17.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс: последние новости
Экономика Германии может потерять до 200 миллионов евро из-за матча немцев с Кореей Дэнни Роуз: "Жалею, что не привез семью в Россию из-за боязни расизма" Самая красивая болельщица сборной России: "Я никогда не снималась в порнографии, если не считать Playboy"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином29
Родченков пытался убить себя во время ЧМ216
Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев181
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся4
Над Германией нависла угроза из-за матча в Казани1
Видео
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:44
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:57
Египет обвинил Чечню в поражении сборной
ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение