Гранат: «Шансы России в матче с Испанией — 50 на 50»

Защитник сборной России Владимир Гранат оценил шансы российской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

"Самоотдача и дисциплина — самое важное, что мы можем показать Испании. Надо сыграть весь матч предельно собранно. Все испанцы опасны. Не стоит забывать о защитниках. Они сильны на стандартах. В плей-офф накал другой. Такого, как в матчах Испании на групповом этапе, сейчас не будет.

Думаю, то, что мы сыграем в Лужниках, добавляет шансов нам. Фанаты — наш 12-й игрок. Они должны нам помочь. Шансы с Испанией — 50 на 50", — сказал Гранат.

Матч состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало — 17:00 мск.