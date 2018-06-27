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«Шансы России в матче с Испанией — 50 на 50»
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Гранат: «Шансы России в матче с Испанией — 50 на 50» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Соцсети
Защитник сборной России Владимир Гранат оценил шансы российской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.
"Самоотдача и дисциплина — самое важное, что мы можем показать Испании. Надо сыграть весь матч предельно собранно. Все испанцы опасны. Не стоит забывать о защитниках. Они сильны на стандартах. В плей-офф накал другой. Такого, как в матчах Испании на групповом этапе, сейчас не будет.
Думаю, то, что мы сыграем в Лужниках, добавляет шансов нам. Фанаты — наш 12-й игрок. Они должны нам помочь. Шансы с Испанией — 50 на 50", — сказал Гранат.
Матч состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало — 17:00 мск.
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