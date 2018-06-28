Сборную России предложили носить на руках

Лебедев: всё ещё ругаете сборную России? Да наших ребят на руках носить надо!

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира — 2018. «Вот это настоящая сенсация. Действующие чемпионы мира, непобедимая «немецкая машина», сборная Германии покидает чемпионат мира в России, не сумев пробиться в плей-офф. Вы всё ещё ругаете сборную России? Да наших ребят на руках носить надо! Под красивым предлогом посещения футбольного матча с участием сборной Германии Ангела Меркель могла бы приехать в Россию и естественно встретиться с президентом Путиным. В этой встрече нуждаются обе стороны. А как теперь, необходимость во встрече осталась, а сборной Германии уже нет?» — написал Лебедев в своём «твиттере».