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Сборную России предложили носить на руках
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Лебедев: всё ещё ругаете сборную России? Да наших ребят на руках носить надо! 

Чемпионат.com 57 минут назад
Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира — 2018.
«Вот это настоящая сенсация. Действующие чемпионы мира, непобедимая «немецкая машина», сборная Германии покидает чемпионат мира в России, не сумев пробиться в плей-офф. Вы всё ещё ругаете сборную России? Да наших ребят на руках носить надо!
Под красивым предлогом посещения футбольного матча с участием сборной Германии Ангела Меркель могла бы приехать в Россию и естественно встретиться с президентом Путиным. В этой встрече нуждаются обе стороны. А как теперь, необходимость во встрече осталась, а сборной Германии уже нет?» — написал Лебедев в своём «твиттере».
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Кроос не стал гарантировать, что продолжит карьеру в сборной Германии ЧМ-2018. 27 июня. Сербия — Бразилия, Швейцария — Коста-Рика. LIVE!!! Южная Корея — Германия — 2:0. 27 июня 2018 года. Обзор матча ЧМ-2018
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