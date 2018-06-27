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Губерниев позлорадствовал над вылетом Германии
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Губерниев позлорадствовал над вылетом Германии 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев откликнулся на вылет сборной Германии с ЧМ по футболу. В прошедшем сегодня в Казани матче победу одержала сборная Южной Кореи.
«Deutschland, auf Wiedersehen! Прощай, Германия! Мы не будем скучать по тебе! Нам такой футбол не нужен! Корея — Германия — 2:0! Последнее место в группе у чемпионов мира!» — написал Губерниев в «Инстаграме».
Характерно, что уже на третьем чемпионате мира действующие чемпионы не могут выйти из группы. Так, на ЧМ-2010 на групповом этапе закончила выступление сборная Италии, а в 2014 — Испания.
Комментарии45  Ещё 3 источника 
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