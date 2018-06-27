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Губерниев: прощай, Германия, мы не будем скучать по тебе
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Губерниев: мы не будем скучать, Германия! Нам такой футбол не нужен! 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2018. Немцы в последнем матче группового этапа проиграли команде Южной Кореи (0:2) и в итоге заняли последнее место в квартете. «Deutschland, auf Wiedersehen! Прощай, Германия! Мы не будем скучать по тебе! Нам такой футбол не нужен! Корея — Германия — 2:0! Последнее место в группе у чемпионов мира!» — написал Губерниев в «Инстаграме».
На третьем подряд чемпионате мира действующий победитель турнира не смог преодолеть стадию группового этапа. На ЧМ-2014 из группы не вышла сборная Испании, а на ЧМ-2010 — команда Италии.
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