Губерниев: прощай, Германия, мы не будем скучать по тебе

Губерниев: мы не будем скучать, Германия! Нам такой футбол не нужен!

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 27 Июн 2018 в 9:06 PDT Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2018. Немцы в последнем матче группового этапа проиграли команде Южной Кореи (0:2) и в итоге заняли последнее место в квартете. «Deutschland, auf Wiedersehen! Прощай, Германия! Мы не будем скучать по тебе! Нам такой футбол не нужен! Корея — Германия — 2:0! Последнее место в группе у чемпионов мира!» — написал Губерниев в «Инстаграме». На третьем подряд чемпионате мира действующий победитель турнира не смог преодолеть стадию группового этапа. На ЧМ-2014 из группы не вышла сборная Испании, а на ЧМ-2010 — команда Италии.