Климкин порадовался проигрышу немцев

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил радость в связи с вылетом сборной Германии с чемпионата мира по футболу, так как никто из немецких политиков больше по случаю этого турнира Россию не посетит.
Їду з Копенгагена в Дублін. В новинах прочитав про програш збірної ФРН. У нас будуть нові чемпіони світу. Але щонайменше ніхто з німецьких політиків більше не відвідає чемпіонат світу з футболу в РФ. Бажаю Бундестім нових перемог у інших турнірах за межами РФ. Щось їм там не щастить— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.
«В новостях прочитал о проигрыше сборной ФРГ. У нас будут новые чемпионы мира. Больше никто из немецких политиков не посетит чемпионат мира по футболу в России», — написал он в своем Twitter.
Климкин пожелал немецкой сборной побед в других турнирах за пределами России, отметив, что в этой стране немцам «что-то не везет».
Отметим, что последний матч сборной Германии на турнире, в котором она сенсационно проиграла сборной Кореи, посетил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, который прибыл в Россию со своей корейской невестой.