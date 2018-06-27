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Климкин порадовался проигрышу немцев
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Климкин порадовался проигрышу немцев в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин выразил радость в связи с вылетом сборной Германии с чемпионата мира по футболу, так как никто из немецких политиков больше по случаю этого турнира Россию не посетит.
«В новостях прочитал о проигрыше сборной ФРГ. У нас будут новые чемпионы мира. Больше никто из немецких политиков не посетит чемпионат мира по футболу в России», — написал он в своем Twitter.
Климкин пожелал немецкой сборной побед в других турнирах за пределами России, отметив, что в этой стране немцам «что-то не везет».
Отметим, что последний матч сборной Германии на турнире, в котором она сенсационно проиграла сборной Кореи, посетил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, который прибыл в Россию со своей корейской невестой.
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