Климкин порадовался проигрышу немцев

Їду з Копенгагена в Дублін. В новинах прочитав про програш збірної ФРН. У нас будуть нові чемпіони світу. Але щонайменше ніхто з німецьких політиків більше не відвідає чемпіонат світу з футболу в РФ. Бажаю Бундестім нових перемог у інших турнірах за межами РФ. Щось їм там не щастить— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.