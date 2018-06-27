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Корейский футболист о победе: это мечта
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Футболист Сон Хын Мин назвал исторической победу над сборной Германии на ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин назвал исторической победу над командой Германии в матче чемпионата мира по футболу.
"Да-да, конечно, — сказал игрок журналистам, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. — Мы победили чемпионов мира, это мечта, словно сон — то, что мы смогли это сделать. Мы этим можем гордиться".
В среду в Казани сборная Южной Кореи обыграла действующих чемпионов мира немцев со счетом 2:0. Команды Германии и Южной Кореи не смогли выйти в плей-офф, в следующую стадию из группы F пробились команды Швеции и Мексики.
Сон Хын Мин добавил, что это заслуженная победа, поскольку его партнеры сыграли очень хорошо. "Мы очень грамотно сыграли в обороне, каждый хотел победить, и все психологически были к этому готовы. Это было непросто, потому что сборная Германии владела инициативой, но мы все— таки вырвали победу, и я очень благодарен своим партнерам по команде", — пояснил он.
По словам игрока, несмотря на победу, команда немного расстроена тем, что не вышла из группы. "Победа позволяет сборной Южной Кореи с оптимизмом смотреть на следующий ЧМ", — уточнил он.
Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.
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