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Путин пришел в Парк футбола
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Путин пришел на Красную площадь, где к ЧМ открыли Парк футбола 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин осматривает футбольный парк на Красной площади.
Российский лидер осмотрит павильон, где выставлен кубок чемпионата — главный трофей футбольного первенства.
Путина сопровождают президент ФИФА Джанни Инфантино, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.
Кроме того, запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем". Также президент символически введет мяч в игру на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.
Торжественное открытие Парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия чемпионата 15 июля.
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