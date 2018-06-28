Путин пришел в Парк футбола

Путин пришел на Красную площадь, где к ЧМ открыли Парк футбола

Президент РФ Владимир Путин осматривает футбольный парк на Красной площади.

Российский лидер осмотрит павильон, где выставлен кубок чемпионата — главный трофей футбольного первенства.

Кроме того, запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем". Также президент символически введет мяч в игру на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.

Торжественное открытие Парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия чемпионата 15 июля.