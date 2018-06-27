Бразилия выбила Сербию с ЧМ

Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира

Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч между Бразилией и Сербией завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Счет на минуте встречи открыл хавбек бразильцев Паулиньо. На 68-й минуте защитник Тиаго Силва увеличил преимущество бразильцев.

В параллельной встрече швейцарцы сыграли вничью с костариканцами со счетом 2:2. Полузащитник сборной Швейцарии вывел команду вперед на 31-й минуте. На 56-й минуте защитник костариканцев Уотсон сравнял счёт. На 88-й минуте нападаюший Дрмич снова вывел Швейцарию вперёд. На 93-й минуте Коста-Рика вновь сравняла счет благодаря автоголу Зоммера.

Таким образом, сборная Бразилии набрала 7 очков в группе E, у Швейцарии — 5, у Сербии— 3, у Коста-Рики— 1. В плей-офф сборная Бразилии сыграет с Мексикой, Швейцария встретится со Швецией.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».