Ещё
Бразилия выбила Сербию с ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира 

Lenta.ru 27 июня 2018
Фото: Александр Вильф
Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Матч между Бразилией и Сербией завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Счет на минуте встречи открыл хавбек бразильцев Паулиньо. На 68-й минуте защитник Тиаго Силва увеличил преимущество бразильцев.
В параллельной встрече швейцарцы сыграли вничью с костариканцами со счетом 2:2. Полузащитник сборной Швейцарии вывел команду вперед на 31-й минуте. На 56-й минуте защитник костариканцев Уотсон сравнял счёт. На 88-й минуте нападаюший Дрмич снова вывел Швейцарию вперёд. На 93-й минуте Коста-Рика вновь сравняла счет благодаря автоголу Зоммера.
Таким образом, сборная Бразилии набрала 7 очков в группе E, у Швейцарии — 5, у Сербии— 3, у Коста-Рики— 1. В плей-офф сборная Бразилии сыграет с Мексикой, Швейцария встретится со Швецией.
Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».
Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?499
Уткин откровенно рассказал о заработках комментаторов16
В футболе разразился новый допинговый скандал107
Швеция обыграла Швейцарию
Жены и подруги футболистов сборной России22
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение