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Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой
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Сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная Швейцарии разошлась миром с национальной командой Коста-Рики в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
В составе Швейцарии голами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (88-я минута).
У Коста-Рики отличились Кендалл Уотсон (56-я минута) и Брайан Руис (93-я минута).
Сборная Швейцарии набрала пять очков и заняла второе место в группе E, пробившись в 1/8 финала ЧМ. Коста-Рика заняла четвёртое место, имея один балл в активе.
Ранее был опубликован видеообзор матча Германия — Южная Корея на ЧМ-2018.
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