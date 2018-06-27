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«Это катастрофа!»: Немцы с позором едут домой
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Не всегда побеждают немцы. Чемпионы мира с позором едут домой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Расклады

После героической победы над Швецией немцы обеспечили себе неплохой расклад. Германиии нужно было победить Корею и верить в то, что Швеция не слишком сильно выиграет у Мексики. Но выиграть было нужно. Желательно с максимальной разницей.

Первый тайм

Немцы кошмарно на этом чемпионате играют первые таймы. 0:1 с Мексикой, 0:1 со Швецией. Потом команда прибавляет, но вот с голами трудно. В первом матче проиграли, во втором победили в компенсированное время. И вот опять. В первом тайме, если немцы и были опаснее, то не сильно. Корея тоже могла забивать.

Швеция

Шведы получили знатный нокдаун в прошлом туре, но, похоже, у них сейчас команда, которая не опускает руки. Людвиг Аугустинсон на 52-й минуте и Андреас Гранквист (с пенальти) на 62-й минуте забили в ворота Мексики и немцы оказались третьими. Им был нужен гол, причем не один, в этом случае за бортом оставалась североамериканская команда. Впрочем, шведы и тут помогли, они забили третий, при таком раскладе немцам хватало одного гола.

Замены

Марио Гомес вышел вместо Хедиры, Томас Мюллер появился на поле вместо Горецки. Юлиан Брандт сменил Йонаса Хектора. Лёв по сути опять начал без нападающих, хотя в прошлых матчах команда ощутимо прибавляла именно с выходом Гомеса.

Моменты

А много ли их было у немцев? На 62-й минуте Ройс, Озил и Вернер разыграли мяч перед штрафной. Последовала скидка на Крооса, который в касание пробил в своего же партнёра по команде. На 67-й минуте Гомес откликнулся на кросс Киммиха и пробил головой с центра штрафной — Хён У забрал мяч в руки. На 83-й минуте Ройс дошёл до штрафной и мощно пробил верхом — мяч прошёл рядом с девяткой. На 86-й минуе Озил вырезал подачу в центр штрафной, Хуммельс выиграл позицию, но послал мяч в сторону.
Но и корейцы отвечали, не менее опасно.

Развязка

Немцы были близки к краху ещё в прошлом матче, но там чудом победили и вернулись в борьбу. При этом немцы не казались безнадежными, скорее просто невезучими. За что и воздалось в игре со шведами. Но с корейцами немцы выглядели намного слабее.

И пропустили!

Хын Мин навесил с углового, мяч отскочил к Се Чону, который из вратарской расстрелял ворота Нойера! Арбитр пошёл смотреть повтор и убедился, что всё было в рамках правил.
А ещё через три минуты Сон Хын Мин убежал к оставленным Нойером ворота и забил второй.
Это была жуткая катастрофа. Такого удара немцы не получали давно.
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