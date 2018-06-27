«Это катастрофа!»: Немцы с позором едут домой

Не всегда побеждают немцы. Чемпионы мира с позором едут домой

Расклады

После героической победы над Швецией немцы обеспечили себе неплохой расклад. Германиии нужно было победить Корею и верить в то, что Швеция не слишком сильно выиграет у Мексики. Но выиграть было нужно. Желательно с максимальной разницей.

Первый тайм

Немцы кошмарно на этом чемпионате играют первые таймы. 0:1 с Мексикой, 0:1 со Швецией. Потом команда прибавляет, но вот с голами трудно. В первом матче проиграли, во втором победили в компенсированное время. И вот опять. В первом тайме, если немцы и были опаснее, то не сильно. Корея тоже могла забивать.

Швеция

Шведы получили знатный нокдаун в прошлом туре, но, похоже, у них сейчас команда, которая не опускает руки. Людвиг Аугустинсон на 52-й минуте и Андреас Гранквист (с пенальти) на 62-й минуте забили в ворота Мексики и немцы оказались третьими. Им был нужен гол, причем не один, в этом случае за бортом оставалась североамериканская команда. Впрочем, шведы и тут помогли, они забили третий, при таком раскладе немцам хватало одного гола.

Замены

Моменты

А много ли их было у немцев? На 62-й минуте Ройс, Озил и Вернер разыграли мяч перед штрафной. Последовала скидка на Крооса, который в касание пробил в своего же партнёра по команде. На 67-й минуте Гомес откликнулся на кросс Киммиха и пробил головой с центра штрафной — Хён У забрал мяч в руки. На 83-й минуте Ройс дошёл до штрафной и мощно пробил верхом — мяч прошёл рядом с девяткой. На 86-й минуе Озил вырезал подачу в центр штрафной, Хуммельс выиграл позицию, но послал мяч в сторону.

Но и корейцы отвечали, не менее опасно.

Развязка

Немцы были близки к краху ещё в прошлом матче, но там чудом победили и вернулись в борьбу. При этом немцы не казались безнадежными, скорее просто невезучими. За что и воздалось в игре со шведами. Но с корейцами немцы выглядели намного слабее.

И пропустили!

Хын Мин навесил с углового, мяч отскочил к Се Чону, который из вратарской расстрелял ворота Нойера! Арбитр пошёл смотреть повтор и убедился, что всё было в рамках правил.

А ещё через три минуты Сон Хын Мин убежал к оставленным Нойером ворота и забил второй.

Это была жуткая катастрофа. Такого удара немцы не получали давно.