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Галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили
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Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Фотоагентство Getty Images удалило галерею с «самыми сексуальными болельщицами» чемпионата мира по футболу. Исполнительный директор агентства сообщил Channel 4 News, что галерея «никак не соответствует ценностям или убеждениям компании».
Галерею на сайте заменили постом с извинениями, ее убрали из социальных сетей, где ее распространяли с подписью «самые горячие болельщицы чемпионата мира». В качестве заходной картинки агентство выбрало снимок россиянки Натальи Немчиновой, прославившейся благодаря откровенной одежде, в которой она болела за сборную России, а также дальнейшей истории с ее интимными фотографиями в сети.
В Twitter галерею подали так:
«Футбол известен как красивая игра, в том числе благодаря ее поклонницам. Посмотрите фотографии самых сексуальных из них здесь».
Фотоагентство подверглось широкой критике в соцсетях. Галерею назвали сексистской и унижающей женщин. «Удалите это, пока кто-нибудь не увидел», — просили микроблогеры. «Getty, реально? На дворе 2018 год… времена меняются, но почему вы нет?»
По словам исполнительного директора агентства, галерея появилась в ее отсутствие, в момент, когда она находилась за границей и не имела возможности проконтролировать процесс.
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