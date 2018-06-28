Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили

Фотоагентство Getty Images удалило галерею с «самыми сексуальными болельщицами» чемпионата мира по футболу. Исполнительный директор агентства сообщил Channel 4 News, что галерея «никак не соответствует ценностям или убеждениям компании».

Галерею на сайте заменили постом с извинениями, ее убрали из социальных сетей, где ее распространяли с подписью «самые горячие болельщицы чемпионата мира». В качестве заходной картинки агентство выбрало снимок россиянки Натальи Немчиновой, прославившейся благодаря откровенной одежде, в которой она болела за сборную России, а также дальнейшей истории с ее интимными фотографиями в сети.

В Twitter галерею подали так:

«Футбол известен как красивая игра, в том числе благодаря ее поклонницам. Посмотрите фотографии самых сексуальных из них здесь».

Фотоагентство подверглось широкой критике в соцсетях. Галерею назвали сексистской и унижающей женщин. «Удалите это, пока кто-нибудь не увидел», — просили микроблогеры. «Getty, реально? На дворе 2018 год… времена меняются, но почему вы нет?»

По словам исполнительного директора агентства, галерея появилась в ее отсутствие, в момент, когда она находилась за границей и не имела возможности проконтролировать процесс.