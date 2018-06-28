В Екатеринбурге избили шведского болельщика

В центре Екатеринбурга местный житель избил болельщика из Швеции

Екатеринбурге избили шведского болельщика. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на очевидцев случившегося.

Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре города. По утверждению свидетелей, местный житель вышел из ресторана и без видимых причин набросился на гостя уральской столицы.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося. Оперативным службам дано поручение установить личность хулигана и доставить его для допроса в правоохранительные органы

Нападение произошло в день игры сборной Швеции против Мексики . Матч завершился со счетом 0:3 в пользу шведов.