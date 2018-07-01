Тренер аргентинцев отказался считать вылет с ЧМ провалом

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира с французами. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру»

«Провал? Мне не нравится это слово, потому что на каждой тренировке я старался развивать идентичность своей команды. Мы знали, что нам будет противостоять быстрый соперник, который великолепно играет на контратаках, но я убежден, что мы бились и боролись до конца. Вероятно, мы не в идеальной ситуации подошли к турниру, и я бы предпочел, чтобы команда действовала иначе, но сложилось так, как сложилось», — заявил Сампаоли.

Тренер отметил, что примет решение о продолжении работы со сборной позднее. «Игроки отдали все на поле, но не смогли добиться результата в России. Я тоже расстроен, я тоже в замешательстве. Ничего не могу сказать о своем будущем в сборной», — признался он.

Ранее 30 июня появилась информация, что Сампаоли будет отправлен в отставку со своего поста. Британские СМИ сообщили, что руководство Аргентинской федерации футбола приняло решение о прекращении сотрудничества со специалистом еще во время группового этапа мундиаля.