Игрок «Рубина» попрощался со сборной Ирана

Азмун в 23 года объявил о прекращении выступлений за сборную Ирана

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун объявил, что прекращает выступать за сборную Ирана после чемпионата мира в России.

«Играть за сборную своей страны было большой честью для меня. К сожалению, я принял решение попрощаться со сборной. Может быть, это самое трудное решение в моей жизни, ведь молодым игрокам так тяжело попасть в национальную команду», — написал 23-летний футболист в «инстаграме». Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun) 27 Июн 2018 в 10:59 PDT

Сборная Ирана заняла третье место в группе B на чемпионате мира — 2018 в России и не смогла выйти в плей-офф турнира.