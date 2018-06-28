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Игрок «Рубина» попрощался со сборной Ирана
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Азмун в 23 года объявил о прекращении выступлений за сборную Ирана 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун объявил, что прекращает выступать за сборную Ирана после чемпионата мира в России.
«Играть за сборную своей страны было большой честью для меня. К сожалению, я принял решение попрощаться со сборной. Может быть, это самое трудное решение в моей жизни, ведь молодым игрокам так тяжело попасть в национальную команду», — написал 23-летний футболист в «инстаграме».
Сборная Ирана заняла третье место в группе B на чемпионате мира — 2018 в России и не смогла выйти в плей-офф турнира.
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