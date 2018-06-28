Кутепов продолжит карьеру в европейском топ-клубе

Игрок сборной России Кутепов может продолжить карьеру в европейском топ-клубе

По информации Tuttomercatoweb, в приобретении футболиста заинтересованы французский "Лион", английский "Вест Хэм" и немецкий "РБ Лейпциг".

На чемпионате мира 2018 года, который проходит в России, Кутепов принял участие в трех матчах и отдал одну результативную передачу.