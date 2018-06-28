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Подсчитан средний чек болельщиков на ЧМ
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Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Средний чек иностранных болельщиков в городах чемпионата мира по футболу в России составляет 3,5 тыс. рублей, больше всего покупок совершают туристы с картами из США, Китая и Мексики. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель инновационной студии платежной системы Visa в России Антон Красненков со ссылкой на анализ данных компании.
"Средний чек на данный момент составляет 3,5 тыс. рублей у иностранцев. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в категориях еды и напитков, а также сувениров. Лидируют [по количеству трат] карты, выпущенные в США, Мексике и Китае", — сказал он.
По его словам, наибольшее количество транзакций совершено на стадионе "Лужники" в Москве (139 млн рублей), наименьшее на стадионе "Калининград" (16,5 млн рублей), при этом каждая пятая транзакция гостей из зарубежья бесконтактная. В целом по сумме покупок лидируют Москва (1,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (506 млн рублей) и Сочи (104 млн рублей).
Наибольший объем трат иностранных туристов приходится на такие категории, как "гостиничные услуги", "модная одежда", "рестораны и кафе", включая рестораны быстрого обслуживания, отметил он.
В пресс-службе компании добавили, что самый большой размер среднего чека по картам Visa, выпущенным иностранными банками, составил 23 тыс. рублей в категории товаров люкс, затем чек по оплате гостиничных услуг -15 тыс. рублей, и модной одежды — 8 тыс. рублей.
Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля впервые проходит в 11 городах России на 12 стадионах.
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