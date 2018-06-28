Лоза утешил немцев историей о «непрухе»

Музыкант Юрий Лоза заступился за футболистов сборной Германии, отметив, что они сильнее спортсменов из Южной Кореи. Певец вспомнил случай из своей футбольной практики, назвав его такой же «непрухой», как проигрыш немецких футболистов.

«Но есть такое словечко в русском языке — невезуха. Или непруха, если так больше нравится. В моей футбольной истории есть несколько ее примеров», — сообщил певец Юрий Лоза в Facebook.

Он рассказал давний случай, связанный с его игрой в футбольной команде артистов «Фортуна», где он был капитаном.

«К нам обратилось руководство ВАЗовской команды с предложением — принять участие в турнире, который они организовали в Москве. Цель у них была — раздать автомобили футболистам, которые числились рабочими тольяттинского завода. Подразумевалось, что их команда в качестве главного приза получит свои «Лады», предварительно выставленные вдоль кромки поля», — вспоминает музыкант.

После двух таймов по 20 минут команда артистов стала всерьез отбиваться из-за обидного слова или жеста, брошенного в их сторону соперниками.

«За сорок минут мы перебили мяч на чужую сторону раза три, остальное время они «висели» на наших воротах и «расстреливали» нашего вратаря. Вот когда я понял, что такое настоящая невезуха: они обсчитали все штанги, лупили в упор и умудрялись раз за разом не попасть в пустую «рамку». Когда прозвучал финальный свисток, на их зеленые физиономии страшно было смотреть — надвигались пенальти, которые всегда были лотереей, тем более, что наш голкипер поймал кураж», — пишет Лоза, напоминая, что пенальти назначается в случае ничьей.

Играющий тренер «Фортуны» вышел бить первым и «жахнул выше ворот», хотя Лоза знал, что он мог забить десять из десяти мячей в ворота соперника. «Команда соперников забила свой гол и ликовали сильнее, чем вчера корейцы». По словам музыканта, он больше никогда не видел столько радости от победы.

«Спрашиваю Женю — ты чего, мол? А он мне — ну ладно, мол, хватит, мы им и так уже преподали урок, а теперь вообще могли поставить в неловкое положение, ведь надо было бы как-то ситуацию разруливать, ибо все машины считанные, это же их зарплата. Я все понял», — подытожил Лоза.

Музыкант отметил, что если бы сборная Германии смогла через неделю повторить этот матч, они бы «вынесли» азиатов с разгромным счетом.

Напомним, сборная Германии проиграла сборной Кореи со счетом 0:2 и заняла последнее место в группе, хотя является действующим чемпионом.